Cestini di pasta sfoglia con ripieno filante

Teneri e gustosi cestini di pasta sfoglia farciti con un composto a base di patate , prosciutto cotto e mozzarella filante . Una ricetta con pochi e semplici ingredienti , facile da preparare che sicuramente lascerà i vostri ospiti a bocca aperta! Serviti tiepidi , sono adatti come aperitivo o come portata in una cena originale con stuzzicherie finger food. In questi cestini, la morbidezza delle patate contrasta piacevolmente con la croccantezza della pasta sfoglia per un risultato davvero strepitoso .

PROCEDIMENTO

Per prima cosa dovete lavare bene le patate, pelarle e tagliarle a pezzi. Poi immergetele in un pentola con acqua salata e fatele bollire per 20 minuti. Al termine del tempo di cottura, scolatele e lasciatele intiepidire.

Ungete con olio degli stampini per tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate i dischetti dal foglio di pasta sfoglia e posizionateli negli stampini.

Tagliate la mozzarella e posizionatela sul fondo dei cestini, poi tagliate il prosciutto cotto e mettetelo da parte.

Prendete il frullatore e inserite nel cestello le patate, le uova e il formaggio grattugiato. Tritate bene per alcuni istanti. Trasferite il composto in una terrina ed aggiungete il pangrattato per ottenere una consistenza più soda.

Per finire riempite la sac à poche e guarnite i vostri cestini. Dopo aver infornato per 20 minuti a 180 gradi, ecco pronti i vostri cestini di pasta sfoglia con patate.

Segui la ricetta su: lagaiacucinadipatty.com

A cura di Indira Fassioni