Tagliatelle di semola di grano duro "cacio, pepe" e gamberi di nassa di Chef Giuseppe Stanzione

PROCEDIMENTO

Procedimento :

Sgusciare i gamberetti, con i carapaci preparare un brodo concentrato. Condire la polpa con olio, sale in cristalli, pepe fresco e scorzetta di limone e lasciatela marinare in frigo per un ora. Nel frattempo filtrate il brodo di gamberi e riducetelo fino a consistenza sciropposa. Emulsionatelo poi con il burro fino ad ottenere una salsa leggermente cremosa e fluida dal sapore concentrato di gamberi. A questo punto cuocete la pasta in abbondante acqua salata. In un tegame tostate a secco dell'abbondante pepe macinato fresco, unite il brodo vegetale ed un goccio di olio extravergine. Lasciate sobbollire per 3-4 minuti e togliete dal fuoco. Sempre fuori fuoco unite la pasta cotta al dente e mantecate aggiungendo il pecorino grattugiato un po’ per volta creando una salsa cremosa e componete il piatto.

Composizione :

Sistemate alla base del piatto una parte dei gamberetti marinati, adagiate sopra un bel nido di tagliatelle, richiamate in cima con altri gamberetti marinati ed irrorare con la salsa concentrata di gamberi. Completate con il crescione di atsina, una macinata fresca di pepe e scorzetta di limone fresca.

A cura di Indira Fassioni