Gnocchetti di patata su purea di fave, gamberi rossi e Pecorino Romano DOP

PROCEDIMENTO

Cuocere le patate, sbucciare e passare al passapatate.

Formare un impasto con la farina, il Pecorino Romano DOP, l’uovo e una grattugiata di noce moscata.

Tagliare in modo da ottenere degli gnocchi casarecci.

Sbucciare e privare le fave dell’involucro e cuocere in brodo vegetale per due minuti, raffreddare in acqua e ghiaccio.

Frullare con un frullatore ad immersione con olio extra vergine di oliva. Pulire i gamberi, togliendo il carapace.

Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. Scolare.

In una padella antiaderente con un filo di olio e uno spicchio di aglio in camicia, insaporire gli gnocchi. Scaldare la crema di fave.

Finitura e presentazione: mettere la crema di fave sulla base del piatto, disporre gli gnocchi, aggiungere il gambero rosso a crudo, le scaglie di Pecorino Romano DOP e alcune foglioline di timo limonato che completeranno il piatto.

Aggiungere un filo di olio calabrese a crudo.

Ricetta ideata dallo Chef Salvatore Murano

A cura di Indira Fassioni