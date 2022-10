Se pensiamo ad una ricetta tipicamente autunnale niente di meglio di questo strudel con castagne patate e funghi per riunire tutte le prelibatezze di questo periodo . Immaginate il gusto di questa facile preparazione da realizzare anche all'ultimo momento in caso di inviti dell'ultim'ora. Sono ingredienti che potete tenere in dispensa o in frigorifero quindi facilmente reperibili. Questa ed altre gustose idee con le castagne potete trovarle nel numero di ottobre di Cotto e mangiato Magazine.

PROCEDIMENTO

Riducete le castagne a tocchetti. Tagliate a dadini le patate sbucciate e fatele sbollentare per alcuni minuti in abbondante acqua salata. Pulite i funghi con panno umido per eliminare il terriccio e fateli a cubetti. Salate, sfumate con il vino bianco e cuocete per 10 minuti; quindi, eliminate l’aglio, unite le patate e le castagne e continuate la cottura per 5 minuti, poi unite il prezzemolo tritato.



Stendete la pasta brisé, versatevi al centro la farcia e arrotolatela, sigillando bene i bordi.



Spennellate con l’uovo, praticate dei piccoli tagli sulla superficie, aggiungete i semi di sesamo e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti.



