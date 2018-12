Stelle di pan di zenzero con paté e ribes

PROCEDIMENTO

SCIOGLIETE il bicarbonato in 150 ml di acqua calda. Poi, versate in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito, lo zenzero e un pizzico di cannella, quindi unite il bicarbonato sciolto e mescolate il composto con una frusta a mano. Incorporate le uova e il miele, poi regolate di sale.



IN UNA CIOTOLA A PARTE, mescolate il latte con lo yogurt e uniteli all’impasto, amalgamandoli velocemente. Imburrate una teglia rettangolare e versatevi il composto, livellandolo con cura.



CUOCETE nel forno già caldo a 175°C per 50 minuti. A cottura ultimata, togliete il pane dal forno e lasciatelo raffreddare.



SFORMATE delicatamente il pan di zenzero e tagliatelo a fete piuttosto spese. Poi, aiutandovi con le formine per biscotti, ricavate delle stelle.



A QUESTO PUNTO, prendete il paté già pronto dal frigorifero e, sempre con le formine per biscotti, ricavate altre stelle con questo ingrediente. Quindi, sovrapponetele con precisione alle stelle di pan di zenzero. Infine, decorate le tartine con ribes. Fate raffreddare in frigorifero e servite le tartine fredde.



