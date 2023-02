Spaghettoni, Franciacorta Rose', ostriche e sesamo dello chef Maurizio Zacchetti

DIFFICOLTA facile

Tra meravigliosi borghi, storiche cantine, castelli, chiese ed abbazie, si racconta il ricco territorio della Franciacorta, che si estende per circa 200 km, comprendendo 19 comuni della provincia di Brescia, oltre ad affacciarsi sulle sponde del suggestivo Lago di Iseo. E proprio affacciato sulla storica piazza, fa capolino in un palazzo antico, realizzato sempre dal Vantini, Al Maló – Cucina e Miscelazione. Qui lo chef Mauro Zacchetti esprime tutta la sua “arte culinaria” con grande estro ma concretezza. Al Maló è senza luogo ne tempo: è una dimensione personale per ogni ospite che qui decide di vivere delle emozioni.