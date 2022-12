Porcini, mirtilli, vaniglia e mandorle

PROCEDIMENTO

Per la vellutata di funghi

Far sudare il trito di cipolla con la vaniglia e l’alloro, aggiungere i funghi, precedentemente mondati e tagliati, unire la patata a brunoise, far insaporire e coprire con il brodo, far sobbollire per 15 minuti, aggiungere latte e crema di latte, continuare la cottura per 5 minuti. Togliere dal fuoco, rimuovere la vaniglia e l’alloro, frullare e aggiustare di sale.



Per i funghi porcini



In una padella unta d’olio, aggiungere le erbe, scaldare per bene, aggiungere i funghi e lo zucchero di canna, sfumare con il whisky, far evaporare, togliere dal fuoco e tenere da parte.



Per il latte di mandorle



Frullare tutti gli ingredienti, aggiustare di sale, setacciare.



Per l’aria di mirtilli



Passare all’estrattore i mirtilli, frullare il liquido ottenuto con la lecitina.

Versare la zuppa su un piatto fondo, unire i funghi caramellati, il latte di mandorle e l’aria di mirtilli.

A cura di Indira Fassioni