Spaghetti allo scoglio

PROCEDIMENTO

Pulite le cozze eliminando la barbetta e sciaquatele sotto l’acqua corrente sfregandole per eliminare qualche residuo. Sciacquate velocemente gli scampi e metteteli da parte. Portate a ebollizione abbondante acqua salata in cui cuocerete gli spaghetti.

Nel frattempo, in una casseruola fate soffriggere l’aglio e il peperoncino nell’olio, aggiungete i pomodorini lavati e tagliati a metà e lasciate cuocere per 5 minuti con il coperchio a fuoco vivo. Aggiungete gli scampi facendo attenzione a mescolare con cura per evitare di romperli e continuate la cottura per altri 5 minuti.