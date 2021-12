DIFFICOLTA facile

Per il blog "La gaia cucina di Patty" oggi vi propongo le scorzette di arance candite. Saranno particolarmente apprezzate tra i tanti dessert che porterete in tavola in questi giorni. Avranno poi una marcia in più essendo completamente naturali e preparate in casa da voi.

Questa è una ricetta tipicamente siciliana che ha le sue origini nei popoli Arabi.

Il metodo di conservazione con il quale si prepara questa ricetta ha origini antiche ed è chiamato canditura.

In passato, i metodi di conservazione degli alimenti non erano quelli di oggi, soprattutto poiché non erano presenti i congelatori, né gli abbattitori, né gli essiccatori. Si procedeva, quindi, trovando dei metodi tali da mantenere in buono stato, il più a lungo possibile, gli alimenti. La lavorazione della canditura consisteva nel creare uno sciroppo di acqua e zucchero e far sì che la frutta aumentasse gradualmente il suo grado zuccherino.