A Natale il baccalà alla vicentina è la tradizione

DIFFICOLTA facile

Per il blog La gaia cucina di Patty, oggi ci soffermiamo su una ricetta che viene preparata sotto le festività natalizie, come vuole la tradizione.

Il baccalà alla vicentina, come suggerisce il nome, rappresenta il simbolo della gastronomia di Vicenza: è un piatto gustosissimo che si serve solitamente con la polenta. Come ogni piatto dal risultato strepitoso, per prepararlo ci vuole un pochino di tempo e pazienza, soprattutto per i lunghi tempi di cottura.