DIFFICOLTA facile

Per il blog La gaia cucina di Patty oggi vi porto in Toscana con una ricetta adatta a scaldare queste fredde giornate: vi propongo La pappa al pomodoro. Un piatto povero della tradizione contadina, nato per riutilizzare il pane raffermo. Un primo piatto ricco di gusto e ricordi che bisogna continuare a cucinare poichè ricco di proprietà e sicuramente perfetto in ogni occasione di condivisione, anche per le prossime Festività.