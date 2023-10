Risotto zucca e taleggio

L'autunno piovoso ed umido mette malinconia, ma la combattiamo a suon di risotto alla zucca . Un grande classico che non stanca mai. Il taleggio lo renderà ancora più cremoso e la salsiccia sbriciolata alla fine darà una nota di sapidità che renderà armoniosi tutti gli ingredienti . Un connubio perfetto di comfort e gusto in ogni boccone.

PROCEDIMENTO

Tagliare la zucca a cubetti. In un tegame, fare appassire il porro finemente tagliato con 50 g di burro.

Quando sarà dorato, aggiungere la zucca e cuocere per 15 minuti, girando di tanto in tanto e aggiungendo brodo se necessario.

Unire il riso e mescolate per farlo insaporire per circa 5 minuti. Aggiungere il brodo poco per volta e continuate la cottura, mescolando frequentemente.

Dopo circa 15 minuti, togliere il tegame dal fuoco e aggiungere il burro rimasto e il parmigiano, mescolando energicamente.

Lasciare riposare il risotto nel tegame coperto per 5 minuti, quindi servirlo ben caldo all'interno della zucca precedentemente svuotata.

Aggiungere una macinata di pepe nero in superficie.

Nel frattempo, cuocere la salsiccia nel forno e frullarla con un mixer fino a renderla fine. Aggiungerla sopra il risotto prima di servire.

Seguite la ricetta su: http://www.lorsoincucina.it

A cura di Indira Fassioni