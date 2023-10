Pan di zucca

DIFFICOLTA facile

Questo pane, dalla mollica arancione, è una delizia per gli occhi e per il palato. Morbidissimo, quasi come una brioche. Un lievitato scenografico perfetto per accompagnare pranzi e merende autunnali. Immaginatevi affettare un po' di salame e abbinarlo a un generoso bicchiere di vino rosso accanto a questa meraviglia di pane. Un'esperienza gustativa e visiva indimenticabile!