DIFFICOLTA facile

Il risotto al nero di seppia con moscardini in umido è un primo piatto di pesce scenografico e delizioso perfetto per tante occasioni. Esistono molti modi per preparare il risotto al nero, c’è chi lo preferisce con le seppie, chi senza, chi ci mette altro pesce, chi lo manteca solo con burro o con olio e chi preferisce anche dargli una spinta di sapore in più con un po’ di formaggio. Questa è la versione semplice con nero di seppia e moscardini in umido per decorare. In questa preparazione è meglio utilizzare dei moscardini di piccole dimensioni che cuociono velocemente e restano molto teneri. I moscardini in umido sono ottimi anche come condimento per la pasta. Ma vediamo come preparare questo gustoso risotto al nero di seppia con moscardini in umido.