DIFFICOLTA facile

La tartare di manzo e spaghetti di carote al condimento bianco è un antipasto sfizioso e colorato, veloce da preparare. Sono innumerevoli le varianti della tartare di manzo. Tra le più conosciute c’è la tartare francese condita con sale, olio, pepe, succo di limone, prezzemolo e poi servita con un tuorlo d’uovo crudo al centro. Le origini della tartare vengono fatte risalire al popolo dei Tartari, popolo nomade delle regioni caucasiche. I tartari, infatti, avevano l’abitudine di conservare la carne cruda (principalmente carne di cavallo) sotto la sella dei cavalli e di mangiarla così ammorbidita durante le pause per i pasti nei loro spostamenti. Dall’Asia l’abitudine di consumare carne cruda triturata si diffuse prima in Russia, poi nella vicina Germania è così via in tutto il mondo. Oggi per assaporare una buona tartare di manzo è fondamentale la scelta delle materie prime utilizzate per la ricetta che devono essere di altissima qualità. Come per questa tartare di manzo e spaghetti di carote al condimento bianco, pochi ingredienti scelti per creare un’esperienza unica.