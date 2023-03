Facile da preparare, il budino di ricotta e pere è un dessert leggero dal gusto fresco e delicato , perfetto per un fine pasto o per una sana merenda . La dolcezza delle pere mature e la cremosità della ricotta, rendono questo budino di ricotta e pere molto goloso.

PROCEDIMENTO

Lavare una pera e, con l’aiuto di una mandolina, affettare sottilmente la pera con la buccia.

Passare le fette nello zucchero da entrambi i lati e disporre su un foglio di carta forno. Infornare a 160° (ventilato) per circa 15/20 minuti e controllare gli ultimi minuti per evitare che prendano troppo colore.

Far raffreddare le chips su una gratella.

In una ciotola capiente mescolare la ricotta, meglio se setacciata, con 50 g di zucchero, la fecola e le uova e lavorare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Sbucciare le rimanenti pere, privarle del torsolo, e tagliare a cubetti regolari. Unire i cubetti di pere al composto di ricotta mescolando il tutto.

Distribuire il composto in 4 stampini monoporzione in alluminio precedentemente unti con poco olio. Disporre il budino di ricotta e pere nel cestello per la cottura a vapore e cuocere per 15 minuti o fino a che risulteranno sodi al centro. Lasciare intiepidire.

Al momento del servizio togliere i budini di ricotta e pere dallo stampo e posizionare nei singoli piatti da dessert, cospargere la superficie con una cucchiaiata di sciroppo d’acero e terminare la preparazione con una fettina di pera caramellata.

A cura di Indira Fassioni