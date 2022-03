Porridge con more e avena

DIFFICOLTA facile

In questa occasione, per il blog "La gaia cucina di Patty", vi propongo una versione leggera della colazione anglosassone più completa, nutriente e gustosa: stiamo parlando del porridge. Una preparazione dalle pochissime calorie e adatta per chi vuole restare in forma gustando preparazioni golose. Io ho utilizzato le more perché le avevo in casa ma voi potete mettere in superficie la frutta che più gradite.