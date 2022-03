DIFFICOLTA facile

Per il blog "La gaia cucina di Patty", vi presento una merenda super golosa ma nello stesso tempo leggera e molto salutare, adatta per grandi e piccini. Si tratta dei pancake con farina di avena e yogurt greco, me li ha insegnati la mia nutrizionista Dora. Sono velocissimi da preparare e sono un pieno di energia e salute.