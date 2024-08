Pomodori crudi, marinati e cotti, skordalia di mandorla, tartufo nero, noce moscata e olio alle erbe

Lo chef presenta la sua elaborata “insalata di pomodori”, che utilizza diverse varietà come datterino rosso e giallo, San Marzano e ramato. Gli ortaggi sono serviti crudi e accompagnati da un succo fermentato e ridotto fino a diventare una glassa con sentore di liquirizia, usata per condire pomodori cotti alla brace. A completare il piatto, limone e tartufo nero: gli agrumi sono cotti in un brodo, macerati per 24 ore e poi combinati con tartufo nero e olio di erbe aromatiche. Infine, una rivisitazione della skordalia greca, realizzata con ricotta di mandorle, aglio dolcificato e succo di limone, e completata da una nota di noce moscata per aggiungere profondità.