Calamaro bianco e nero

Pulire i calamari, tenendo da parte le teste, tagliarli a striscioline e metterli su una placchetta. Spennellarli con il burro aromatizzato AOP e aggiungere un pizzico di sale. Metterli in salamandra al massimo della potenza per circa 1 minuto e mezzo. In caso non si abbia a disposizione la salamandra, si può usare un cannello o una padella molto rovente. Per tenere i calamari morbidi, la cottura dovrà essere rapida e a temperatura alta. Passare le teste dei calamari nella tempura, friggerle in olio bollente e farle scolare. Posizionare le salse, quella al nero di seppia e la tzatziki, alla base di un piatto piano, aggiungere i molluschi, le teste croccanti e terminare con le foglie di cerfoglio.