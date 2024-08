Spaghettone, ostrica e lampone

Frullare al Thermomix tutti gli ingredienti. Trasferire il composto in una pentola, alla temperatura di 104°C. Filtrare. Lasciare raffreddare in frigo per 2 giorni, in modo che l’acqua si separi dall’olio. Con un mestolo, recuperare l’olio e trasferirlo in uno squeezer pronto per il servizio.