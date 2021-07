Polpette di ricotta e prosciutto cotto, senza cottura

DIFFICOLTA facile

Ricetta facile e versatile. Non richiede cottura; inoltre bastano una ciotola e un cucchiaio e in dieci minuti avrete pronto un piatto fresco che può fungere da pietanza, se accompagnata da un contorno, oppure da aperitivo (per sei persone). Potete sostituire le mandorle con delle nocciole e, se piace, aggiungere il profumo di una aromatica tritata, ad esempio basilico o rosmarino.