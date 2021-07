Pane con le olive senza impasto

DIFFICOLTA facile

Una tavola senza pane è una tavola alla quale la mia nonna contadina non avrebbe mai fatto accomodare degli ospiti. E non si sarebbe seduta neppure lei che accompagnava anche la frutta con una fettina di pane. E, in effetti, non c’è companatico senza pane e non c’è niente di meglio di una pagnotta semplice, saporita e fatta in casa per accompagnare una insalata, un secondo, una merenda, un aperitivo. Aggiungere le olive è a vostra discrezione, ma molto consigliato.