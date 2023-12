Pollo farcito delle Feste

PROCEDIMENTO

Procedimento per il ripieno

Taglia il pane a cubetti, togliendo la crosta. Distribuisci i cubetti su una teglia e lascia seccare tutta la notte. Sciogli il burro in una padella, aggiungi le cipolle ed il sedano. Cuoci e di tanto in tanto mescola, per circa 8/10 minuti. Unisci le erbe aromatiche tritate finemente, poi aggiungi un mestolo di brodo e cuoci per altri 5 minuti. Togli da fuoco. A questo punto aggiungi il brodo rimasto, le castagne, il pane, il prezzemolo, sale, pepe ed il Parmigiano Reggiano. Usa la farcia per riempire il pollo e se ti avanza del ripieno, puoi metterlo in una teglia, farlo gratinare e servirlo come aggiunta.

Procedimento per il pollo

Metti sale e pepe all’interno del pollo dopo averlo asciugato e pulito bene. Farcisci con il ripieno ma fai attenzione a non riempirlo troppo.

Una soluzione potrebbe essere quella di preparare il ripieno in teglia senza farcire il pollo.

Chiudi la cavità e cucila con dello spago alimentare. Lega le zampe con lo spago.

Spalma il pollo con il burro ammorbidito al quale avrai aggiunto sale e pepe. Massaggia bene il pollo con il burro, coprendo tutto il petto. Mettilo nel forno a 200 gradi per 15 minuti, poi versa sopra un mestolo di brodo ed abbassa la temperatura a 180 gradi. Ogni mezz’ora, bagna il pollo e cuoci per due ore. Se ti accorgi che si colora troppo copri con un foglio di alluminio. Il pollo sarà cotto quando avrà raggiunto la temperatura interna di 75 gradi (per cui munisciti di un termometro per alimenti). Dopo la cottura lascia riposare 30 minuti prima di servirlo.

Seguite la ricetta su: http://www.lorsoincucina.it

A cura di Indira Fassioni