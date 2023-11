Apple Cider Donuts

cannella per la copertura

zucchero semolato per la copertura

zenzero in polvere

PROCEDIMENTO

Procuratevi 2 coppapasta, uno più grande ed uno più piccolo per tagliare l’impasto.

In una ciotola capiente, miscelate la farina con il sidro, il latte tiepido, i tuorli, il lievito, lo zucchero, il sale e le spezie. Lavorate l’impasto per 7/8 minuti o, se usate la planetaria, fino a quando si sarà incordato.

Aggiungete lo strutto un po' alla volta, finché non si sarà assorbito. Trasferite in un contenitore, coprite con pellicola alimentare e lasciate lievitare fino al raddoppio del volume (circa 1 ora e mezza).

Rovesciate l’impasto su un piano di lavoro precedentemente infarinato. Stendetelo con il matterello ottenendo una sfoglia dello spessore di 1,5 centimetri.

Con un coppapasta di 6 cm di diametro ritagliate un dischetto di pasta, quindi bucatelo nel centro con un coppapasta più piccolo, di 2 cm di diametro.

Sistemate le ciambelle in una teglia rivestita di carta da forno, coprite quindi con un canovaccio pulito e lasciate lievitare ancora per circa 50 minuti. Ritagliate in quadrati la carta da forno attorno alle ciambelle.

Scaldate l’olio in un tegame fino a raggiungere la temperatura di 175°C e friggete i donuts uno o due alla volta, versandoli nell’olio con la carta da forno e toglietela non appena l’impasto tocca l’olio, aiutandovi con una pinza per alimenti.

Girateli su entrambi i lati per circa 2 minuti e con un cucchiaio versate l’olio caldo sulla parte rivolta verso l’alto, così da far dorare in modo uniforme.

Scolateli su carta assorbente. A parte, in una ciotola, miscelate 100 grammi di zucchero semolato con 2 cucchiai di cannella. Panate le ciambelle ancora calde nello zucchero e servitele.

A cura di Indira Fassioni