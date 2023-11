Celebra il Ringraziamento con la ricetta del Tacchino arrosto perfetto

Il protagonista indiscusso della tua tavola durante il Ringraziamento sarà il nostro delizioso Tacchino Arrosto . Con un peso ideale di 4/5 kg, questo tacchino, delicatamente scongelato, diventerà il cuore della tua festa . Segui la nostra semplice ricetta per un risultato succoso e saporito che conquisterà tutti i commensali (se non trovi il tacchino puoi sempre optare per un pollo).

PROCEDIMENTO

Procedimento per il Ripieno:

Taglia il pane a cubetti, rimuovendo la crosta. Distribuiscili su una teglia e lasciali seccare durante la notte.

In una padella, sciogli il burro e aggiungi le cipolle e il sedano. Cuoci per circa 8-10 minuti, mescolando occasionalmente.

Aggiungi le erbe aromatiche tritate finemente e un mestolo di brodo. Cuoci per altri 5 minuti e poi spegni la fiamma.

Aggiungi il brodo rimasto, le castagne, il pane secco, il prezzemolo, sale e pepe, e infine il Parmigiano Reggiano.

Utilizza il ripieno per farcire il tacchino, facendo attenzione a non riempirlo eccessivamente. Puoi anche cuocere il rimanente ripieno in una teglia per gratinarlo e servirlo come contorno.

Procedimento per la preparazione del tacchino:

Pulisci accuratamente il pollo, asciugalo bene e salalo e pepalo all'interno.

Farcisci il pollo con il ripieno preparato, avendo cura di non riempirlo troppo.

Chiudi la cavità e cucila con dello spago alimentare. Lega le zampe con lo spago.

Spalma il pollo con il burro ammorbidito al quale avrai aggiunto sale e pepe.

Massaggia bene il pollo con il burro, coprendo tutto il petto e parzialmente.

Riscalda il forno a 200 gradi e cuoci il pollo per i primi 15 minuti.

Versa un mestolo di brodo sul pollo e abbassa la temperatura a 180 gradi.

Ogni mezz'ora, bagna il pollo con i succhi di cottura.

Copri con un foglio di alluminio se si colora troppo. Cuoci per circa due ore o fino a quando il pollo raggiunge una temperatura interna di 75 gradi.

Lascia riposare il pollo per 30 minuti prima di servirlo.

Seguite la ricetta su: http://www.lorsoincucina.it

A cura di Indira Fassioni