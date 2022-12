Polenta integrale con sugo di verza ceci e castagne

DIFFICOLTA facile

Chissà perché si guarda ad un piatto di polenta considerandolo un alimento calorico: contiene meno calorie di un piatto di pasta, 80/130 kcal per 100gr (a dipendenza dalla liquidità della polenta, ovviamente più è solida e più calorie contiene).

La polenta viene ricavata dal mais e per questo contiene amido e carboidrati, ma anche fosforo, calcio, potassio, sodio e magnesio, vitamine del gruppo A e B e solo il 3% di grassi. L’amido che contiene è definito resistente poiché resiste agli enzimi dell’intestino tenue, e quindi arriva al colon favorendo i batteri lattici e la funzionalità intestinale.

Essendo un cibo facilmente digeribile è adatto sia per i bambini sia per gli anziani, anche perché contiene betacarotene antiossidante e acido folico, utile per il sistema nervoso, è un alimento energetico e possiede un basso indice glicemico e nelle giuste dosi è adatto ai diabetici.

La polenta però non è un alimento completo, e quindi necessita di essere accompagnata da altri cibi che la completino da un punto di vista nutrizionale, ma proviamo a portarla in tavola con un sugo diverso, vegetale ma con una buona dose di proteine, che integra i benefici stessi della farina.