Polenta e funghi: ricetta irresistibile

La polenta è un piatto antichissimo che veniva preparato con una farina a base di cereali, di farro o di segale già dagli Etruschi . Quando il mais arrivò in Italia si insediò bene nelle regioni padane e nordorientali, per le generazioni passate e ancora oggi questo alimento è simbolo di calore e famiglia .

PROCEDIMENTO

Portate ad ebollizione l’acqua in una casseruola capiente a fondo spesso, meglio sarebbe in un paiolo. Al bollore salate leggermente ed unite una cucchiaiata d’olio. Aggiungete poi la farina di mais per polenta versando delicatamente a pioggia e mescolando vigorosamente con una frusta.

Abbassate immediatamente la fiamma e continuate a mescolare per i primi minuti di cottura per evitare la formazione di fastidiosi grumi. Lasciate bollire la polenta per circa 40/50’ minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno; sarà cotta quando diventerà abbastanza solida e densa da cadere dal cucchiaio in blocco.

Pulire i funghi porcini eliminando la parte terrosa del gambo con le radichette, spazzolate accuratamente con un pennello a setole rigide ed eventualmente sciacquate velocemente sotto il getto dell’acqua corrente. Tagliate le cappelle dei funghi a fette spesse e i gambi, più coriacei, a tocchi più piccoli. Riscaldate 3 cucchiai di olio extravergine in una larga padella, unite lo spicchio d’aglio, privato del germoglio centrale, e i gambi del prezzemolo.

Eliminate l’aglio dalla padella una volta dorato, unite i gambi dei porcini e rosolate a fiamma vivace per 1/2’ minuti. Dopodiché unite anche le teste dei porcini e continuate la cottura per altri 2/3’ minuti a fuoco vivo.

Unite il sale e mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno. Quindi abbassate il fuoco, coprite la padella con un coperchio e procedete con la cottura per altri 10/12’ minuti, saltandoli o mescolandoli ogni 2-3 minuti. Se l’intingolo si dovesse asciugare troppo unite qualche cucchiaiata d’acqua.

A fine cottura unite il prezzemolo finemente tritato e il burro freddo, allontanate dal fornello e mantecate bene in maniera che il burro si amalgami bene agli altri ingredienti. Una volta pronta disponete la polenta sul fondo dei piatti da portata e ripartite i funghi coprendola in parte, terminate la preparazione con poco pepe macinato al momento.

La polenta e funghi è un ottimo piatto unico per la stagione fredda. La farina di mais, inoltre, è completamente senza glutina e per questo la polenta in generale è adatta anche a chi soffre di celiachia. Omettendo il burro è un ottimo piatto vegetariano.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni