DIFFICOLTA facile

Qual è la merenda più buona e soffice da preparare in un batter d’occhio? Sicuramente il plumcake allo yogurt. A casa è facilissimo cucinarlo, pochi e sani ingredienti per una ricetta che farà felici grandi e piccini. Potete realizzare delle monoporzioni con i pirottini appositi e farcirli o decorarli come ho fatto io con crema alle nocciole e granella di pistacchio.