Plumcake al limone e semi di papavero

DIFFICOLTA facile

Questo è un dolce semplice, profumato e leggero che si prepara in poco tempo.

La glassa al limone è golosa e aromatica e può essere usata per creare dei bellissimi disegni e si prepara con soli 2 ingredienti: succo di limone e zucchero a velo. In previsione dell'8 maggio potete pensare a qualcosa di carino da creare come decorazione e augurio l'occasione.

I semi di papavero, inoltre, donano al plumcake una nota croccante oltre ad essere molto sani e gustosi.

Anche se è un dolce vegano vi assicuro che non vi mancherà nulla: è infatti fragrante soffice e goloso.