Pasta con pesto di pomodori secchi e mandorle

DIFFICOLTA facile

Il pesto di pomodori secchi è un condimento saporito e gustoso, perfetto per preparare una pasta invitante e sfiziosa. I pomodori secchi danno colore e consistenza cremosa e le mandorle donano croccantezza a questo sugo. Si possono usare sia i pomodori secchi sott’olio, già morbidi e non troppo salati, oppure quelli da reidratare in acqua. Il pesto di pomodori secchi si prepara velocemente e si può insaporire in tanti modi. Non necessita di cottura ma solo di un buon frullatore. Io ho aggiunto il basilico che dona profumo e freschezza. Questo sugo donerà alla pasta un tocco mediterraneo che piacerà a tutti i commensali.