Cavolfiore alla parmigiana

DIFFICOLTA facile

Questa preparazione è saporita e avvolgente e si può preparare con tante verdure diverse.

Se preferisci un piatto più saporito puoi sostituire la mozzarella con un formaggio come la provola oppure puoi fare un mix con mozzarella e gorgonzola.

Un’idea per preparare un piatto casalingo e semplice da realizzare.

Il cavolfiore è cotto al forno per farlo rimanere più compatto e meno acquoso poi ho aggiunto gli ingredienti del condimento e ho rimesso la pirofila in forno per creare una bella crosticina dorata.

Ho usato una teglia di ceramica in cui ho fatto un solo strato di cavolfiore e uno di condimento così da rendere la mozzarella e il parmigiano ben croccanti e filanti ma se preferite potete creare diversi strati sovrapposti.