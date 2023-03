Paté di lingua di vitello e croissant di patate di chef Dennis Cesco

PROCEDIMENTO

Procedimento per la cottura della lingua

Prendere una pentola aggiungere acqua e tutte le verdure precedentemente pulite e tagliate a pezzettoni, una volta che l’acqua bolle aggiungerci la lingua e cuocerla per 1h30. Una volta cotta pulirla, tagliarla a pezzettoni e frullarla. Condirla con olio, sale, pepe, buccia di limone e un po' del suo succo fino a quando il sapore non è di vostro gradimento.

Procedimento per la maionese al miso

Mettere in una planetaria il tuorlo e iniziare a versare a filo l’olio fino a quando il composto non risulterà compatto, aggiungere il sale, il succo di limone e per finire il miso di ceci (per quanto riguarda il miso va a vostro gusto e piacere). Mettere il tutto in una sac à poche.

Procedimento per il bagnetto verde

Riunire tutti gli ingredienti in un contenitore alto e stretto, con un frullatore ad immersione frullare il tutto fino a quando non ottenete una bella salsa emulsionata. Filtrare il composto con un passino per togliere tutti i pezzi grossolani che sono rimasti, mettere il tutto in una sac à poche.

Procedimento per croissant di patata

Prendere una patata grande, lavarla e sbucciarla. Con una mandolina creare una sfoglia finissima e tagliarla nella forma adatta per fare un vero croissant, cioè un triangolo un po’ allungato, arrotolarlo e mettere il croissant ottenuto in una piccola cocottina insieme al burro chiarificato. Cuocere il tutto nel forno per 40 min a 170°.

Per l’impiattamento

Prendere un piatto piano e al centro, con l’aiuto di un coppa pasta, mettere la lingua precedentemente riscaldata, sopra la lingua fare delle striscioline con la maionese e il bagnetto verde. Aggiungere un po' di buccia di limone e accanto alla lingua adagiare il croissant di patata.