DIFFICOLTA facile

Per il blog ”La gaia cucina di Patty ”oggi vi porto in Liguria con la ricetta del Pandolce genovese o pane del marinaio. Ricco di colori, gustoso, prelibato, è motivo di orgoglio e simbolo di Genova come la Lanterna. Oggi si prepara e si consuma durante tutto l’anno.

Come tutti i dolci tradizionali anche pane del marinaio ha una ritualità alla base della presentazione che è importante quasi quanto la ricetta.



Deve essere portato in tavola dal più giovane della famiglia con un rametto d’alloro in cima, simbolo di fortuna e benessere.

Il più anziano della tavolata lo riceve dal più giovane e lo taglia a fette, recitando un augurio tradizionale che sa un po’ di magia:

"Vitta lunga con sto’ pan!

Prego a tutti tanta salute

comme ancheu, comme duman,

affettalu chi assettae

da mangialu in santa paxe

co-i figgeu grandi e piccin,

co-i parenti e co-i vexin

tutti i anni che vegnià

cumme spero Dio vurrià".

“Vita lunga con questo pane! Prego per tutti tanta salute, come oggi, così domani (si possa) affettarlo qui seduti, per mangiarlo in santa pace coi bambini, grandi e piccoli, coi parenti e coi vicini, tutti gli anni che verranno, come spero Dio vorrà”.