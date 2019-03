Paccheri con gamberi e asparagi: gusto delicato

PROCEDIMENTO

Pulite i gamberi eliminando la testa e il guscio. Sciacquateli sotto l'acqua corrente e fateli scolare. Nel frattempo mondate gli asparagi eliminando la parte finale del gambo, quella più legnosa, e spezzettateli con le mani fino al punto in cui non risulteranno gommosi e, quindi, difficili da spezzare.

Separate le punte dal resto. In una casseruola larga e dai bordi bassi fate soffriggere l'aglio nell'olio per qualche istante, unite i pezzi di asparagi e cuoceteli con il coperchio a fuoco medio per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo (gli asparagi dovranno essere appassiti ma non troppo teneri), aggiungete i pomodorini lavati, asciugati e tagliati a metà.