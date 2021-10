PROCEDIMENTO

Per preparare i muffin salati di Halloween con ragnetti, per prima cosa dovete fare l’impasto.

Mettete in una terrina la farina setacciata insieme al lievito istantaneo, aggiungete poi a filo l’acqua, il sale e l’olio extravergine di oliva. Mescolate bene per qualche minuto con una frusta in modo da non formare grumi.

Poi aggiungete all’impasto le olive verdi snocciolate e tagliate a rondelle. Mettete gli stampini nella teglia dei muffin ed ungeteli con un filo di olio. Infine riempiteli per un terzo con l’impasto. Cuocete a180 gradi in forno statico per circa 25/30 minuti.

Per preparare la mousse prendete la mortadella, tagliatela a cubetti e mettetela nel frullatore. Aggiungete il formaggio spalmabile e tritate tutto per qualche minuto fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo.

Decorate ogni muffin con la mousse, posizionatevi infine sopra un ragnetto di olive nere e i vostri muffin salati di Halloween con ragnetti sono pronti da servire!

A cura di Indira Fassioni