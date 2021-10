DIFFICOLTA facile

Se avete voglia di fare una torta veramente deliziosa e molto scenografica, la torta cremosa di biscotti è quella che fa per voi. E’ un dessert che ha come ingrediente principale i biscotti che, sbriciolati e mischiati con il burro, faranno da base al vostro capolavoro. La crema di superficie è composta da ricotta dolce e panna montata, il tutto decorato con del cacao amaro. Insomma una vera e propria delizia che lascerà a bocca aperta i vostri ospiti sia per il suo aspetto che per il sapore. La consistenza è più o meno quella di una cheesecake, la ricetta è facile e non necessita di cottura, solo di un po’ di riposo in frigorifero per renderla più consistente. Un ottimo dolce se avete poco tempo a disposizione ma volete ugualmente rendere speciale il momento del dessert! Questa torta è buonissima anche come merenda o accompagnata ad una bella tazza di latte o tè caldo.