La zuppa del Duca

DIFFICOLTA facile

Affascinante è la storia di questo antico dessert che nacque proprio in Italia, precisamente in Toscana. Si tratta dell’antenato del nostro tiramisù e moltissime sono le leggende che gli attribuiscono grandi virtù afrodisiache. La versione più accreditata colloca la sua nascita verso la fine del XVII secolo. Il dolce nacque a Siena quando il Granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici decise di trasferirsi per qualche giorno nella città. I pasticcieri senesi decisero di realizzare, proprio in onore del granduca un dolce che rappresentasse quelle che erano le caratteristiche del nobile. Doveva essere un dolce "importante" che contenesse al suo interno ingredienti semplici ma gustosi; era importante che fosse sfarzoso e goloso poiché il nobile amava molto le dolcezze.