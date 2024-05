DIFFICOLTA facile

I muffin con kiwi e yogurt sono ottimi per una colazione sana e gustosa. I kiwi hanno tante proprietà benefiche, contengono molte vitamine e pochissime calorie. Una ricetta golosa e profumata che piace tanto per quel gusto acidulo dei kiwi e delle zest del limone che si sposano bene con la cremosità dello yogurt. Questi muffin si mantengono umidi e soffici per diversi giorni, vista la presenza della frutta vanno conservati in frigorifero coperti con la pellicola e tolti un paio d’ore prima di mangiarli.