Muffin con albicocche mandorle e semi di girasole

DIFFICOLTA facile

I muffin sono veloci e semplici da preparare, occorrono solo 10 minuti per creare l'impasto e circa 20 minuti per cuocerli. Sono perfetti da servire in ogni occasione, colazione, merenda, festa e dopo cena. Per renderli ancora più golosi si possono spolverare con zucchero a velo una volta sfornati e raffreddati.