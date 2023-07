Mezze maniche d'estate

PROCEDIMENTO

Per prima cosa, cuocere i fagiolini in acqua bollente salata lasciandoli sodi ed una volta pronti immergerli in acqua e ghiaccio.

Tagliare i pomodori pachino verticalmente e a metà, porli in una ciotola con basilico spezzettato grossolanamente, uno spicchio di aglio privato dell’anima, olio ed un pizzico di sale. Lasciarli marinare una ventina di minuti, dopodiché privarli dell’aglio e del basilico.

Tagliare le zucchine verticalmente ed in quarti, privarle dei semi e poi tagliarle nuovamente in pezzi da 1 centimetro. In una padella con un filo di olio ed uno spicchio di aglio in camicia cuocere le zucchine per una decina di minuti saltandole, senza farle brunire.

Tagliare i fagiolini della stessa misura delle zucchine ed aggiungerli nella stessa padella, facendo insaporire per qualche minuto.

Nel frattempo, cuocere la pasta con un po’ più di sale della dose normale, perché poi raffreddandola perderà la salinità.

Far sgocciolare la mozzarella anch’essa tagliata a cubetti. Spezzettare in modo regolare anche il pecorino.

Una volta che tutti gli ingredienti saranno pronti, porli in una ciotola ed amalgamarli, aggiungere la pasta raffreddata e mischiare bene. Consigliamo di prepararla qualche ora prima per far sì che i sapori si sposino.

Prima di impiattare, versare prima un cucchiaio di stracciatella, ed aggiungere la pasta sormontandola con le verdure ed i formaggi.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni