Millefoglie con ricotta di capra, erbe, miele e crema di nocciole

PROCEDIMENTO

Preparare la cialda sciogliendo a fuoco lento il burro con 50 g di miele e incorporando a poco a poco la farina, lo zucchero a velo ed il sale fino ad ottenere un composto piuttosto denso.



Aiutandosi con una spatola, stendere uno strato sottile del composto su una teglia rivestita da carta da forno ed infornare per 5 minuti a 180°C, o fino a che la cialda risulti colorata.



Lasciare raffreddare un paio di minuti, poi, con un coppapasta, tagliare dei dischi e lasciare raffreddare completamente.





Setacciare la ricotta in una ciotola e incorporare il miele, quindi mettere in un sac à poche e far riposare in frigorifero.





Tostare le nocciole in forno a 160°C per una decina di minuti.



Frullare 250 g di nocciole fino a ottenere una sorta di pasta, aggiungere poi 2 dl di latte, 15 g di zucchero e 15 gr di sale e continuare a mescolare fino a ottenere una crema omogenea.





Tagliare grossolanamente i restanti 50 g di nocciole che serviranno per la decorazione finale.





Impiattare alternando una cialda alla crema di ricotta e nocciole, porre uno strato di miele sull’ultima, decorare con delle erbette e nocciole tritate.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni