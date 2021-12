DIFFICOLTA facile

Le Meringhe al cocco e cioccolato sono facilissime da realizzare e regalano molta soddisfazione. Sono un incrocio tra le meringhe tradizionali e i brutti ma buoni, deliziose per la colazione delle feste, carine da servire con il caffè a fine cena ma anche da regalare a Natale, adagiate in una scatola di latta o in un bel sacchetto trasparente. Serve solo pazienza e un po’ di accortezza in fase di cottura, che deve essere lunga e dolce. Meglio cuocere le Meringhe al cocco e cioccolato sulla leccarda del forno piuttosto che sulla teglia da pasticceria. Ovviamente via libera alla fantasia per le varianti: albicocche secche sminuzzate e cioccolato oppure mele essiccate, mandorle a lamelle e cannella.