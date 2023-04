Nel numero di aprile di Cotto e mangiato Magazine troverete molte proposte con la pasta e i suoi diversi formati : quelli che più accolgono i sughi e i condimenti e vi permettono ogni volta di portare in tavola un piatto "nuovo" . Pensate infatti ai maltagliati con carciofi, gorgonzola, mascarpone e noci : solo il titolo e l'immagine di questa ricetta fanno venire il desiderio di cucinarli.

PROCEDIMENTO

Tagliate i cuori di carciofi prima in quarti e poi in strisce e trasferiteli in una ciotola colma d’acqua e limone.



Sciogliete una noce di burro in una padella, rosolate lo spicchio d’aglio per un paio di minuti, aggiungete i carciofi e fateli cuocere con il coperchio per circa 15-20 minuti, se necessario versate un bicchiere d’acqua.



Una volta cotti, eliminate l’aglio, unite il gorgonzola e il mascarpone, regolate di sale e pepe e mescolate con cura.



Lessate i maltagliati in abbondante acqua salata, scolateli al dente e fateli saltare nella padella con i carciofi e i formaggi. Portate in tavola e completate con i gherigli di noce tritati grossolanamente e foglioline di timo fresco.



Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"