Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine dal 4 aprile vi aspetta in edicola con tante invitanti ricette

Il numero di aprile di Cotto e mangiato Magazine è un inno all'abbondanza e all'allegria.

Con le paste di primavera infatti non può che giovare all'umore e alla fantasia: tanti formati per tanti condimenti di stagione ricchi di gusto e facili da preparare per avere ogni giorno un piatto diverso da assaporare.

Se volete, potete cimentarvi nella realizzazione del formaggio spalmabile fatto in casa: un modo per risparmiare e aromatizzare secondo il gusto personale una deliziosa crema.

Per imparare a mangiare e cucinare la verdura di stagione ecco delle sfiziose ricette con piselli e taccole: tipicamente primaverili sono ricche

di nutrienti e proprietà antiossidanti. Perfette come contorno ma anche per arricchire pastasciutte o piatti unici.

Il riso è versatile e meraviglioso anche nella preparazione dei dolci: troverete tante ricette dal più semplice riso al latte ai più golosi bon bon di riso soffiato che prenderanno per la gola grandi e piccini.

Le ricette svuotafrigo vi aiuteranno a liberarvi dagli avanzi "preziosi" delle tavole di Pasqua in modo da trasformarli in nuove golose ricette.

Potrete dedicarvi poi alla preparazione di un vero e proprio must tutto italiano: le frittate di pasta. Piatto tradizionale della cucina napoletana, è ottimo come ricetta di riciclo della pasta avanzata ed è perfetto da portare nelle scampagnate fuori porta.

E per cucinare con i bimbi per questa Pasqua, realizzate le simpatiche ricette a forma di coniglietto sia salate che dolci. Sarà un vero spasso per tutti.

Le ricette di Tessa Gelisio caratterizzate da originalità, semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi sono un vero e proprio "salvavita" in cucina.



La rivista è in vendita in edicola a € 1,70