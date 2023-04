DIFFICOLTA facile

E' stata una Pasqua "ricca" ed è avanzata della colomba? Questo dolce al cucchiaio con colomba, frutti rossi e crema è una ricetta davvero gustosa per riutilizzarla al meglio aggiungendo ingredienti semplici. Sul numero di aprile di Cotto e mangiato Magazine troverete molti spunti interessanti per impiegare cibi che in questo periodo possono essere rimasti inutilizzati. Sempre nel rispetto del riciclo e per imparare ad impiegare diversamente gli alimenti. E' facile, divertente e creativo.