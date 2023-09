Lumache in umido qualità Vignaiola dello chef Danilo Pelliccia

DIFFICOLTA facile

“È un altro dei piatti semplici e popolari che mi attraggono sin da bambino forse perché, anche per le lumache, l’atto del pasteggio è un mix tra un gioco e un rito. Oggi le lumache si trovano in tutti i mercati rionali già pronte e questo ne rende più facile e veloce la preparazione. Nella versione romana, che è quella che propongo, si usano mentuccia e peperoncino che le rendono più gustose e saporite”. Le lumache sono anche indiscutibilmente uno degli alimenti più antichi nella storia del cibo, il cui uso alimentare è documentato sin dalla preistoria come ci ricordano Sallustio (85 – 35 a. C) - “la guerra giugurtina” – e Plinio il Vecchio che ci narra di come fossero un alimento d’élite per i romani.