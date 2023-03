Lemon Pie scomposta

Una frolla croccante e una deliziosa crema al limone : ecco a voi la rivisitazione scomposta di un dolce tipico anglosassone . Gustate la frolla immersa in questa crema agrodolce che vi farà sentire avvolti dalla primavera.

cocco in polvere

PROCEDIMENTO

Procedimento per realizzare la frolla:

Impastare la farina 00 e il cocco in polvere con i dadini di burro freddo, un pizzico di sale e lo zucchero, fino ad ottenere un composto in briciole.

Unire il tuorlo e avvolgere la pasta in un foglio di pellicola trasparente. Lasciarla riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Procedimento per realizzare la crema:

Mescolare in una casseruola le uova, lo zucchero, il succo di limone e l’agar agar. Portare ad ebollizione mescolando spesso a fiamma medio bassa.

A questo punto, levare la casseruola dal fuoco e unire i dadini di burro freddo poco per volta, incorporandoli. Lasciare raffreddare e trasferire in frigorifero per un’ora.

Portare il forno a 160°, stendere la pasta frolla dello spessore di 2 mm e cuocerla 20 minuti in forno ventilato. Lasciarla raffreddare e spolverizzarla con lo zucchero a velo.

Trasferire la crema di limone in una sac à poche e formare dei grossi ciuffi direttamente nel piatto, creando una fossetta con un cucchiaino bagnato. Aggiungere i semi del frutto della passione o piccoli pezzi di fragola fresca, porre le frolle accanto alla crema e decorare con la frutta scelta.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni