La pastiera pasquale

PROCEDIMENTO

Mettete il burro freddo di frigo e la farina setacciata in un mixer, poi frullate per poco tempo.

Quando il composto sarà farinoso, mettetelo su una spianatoia.

Formate una fontana con un buco al centro, inserite tre uova intere, un pizzico di sale e lo zucchero semolato.

Sbattete con una forchetta i tuorli e coprite con il composto di burro, farina e zucchero. Quando si sarà amalgamato, formate un panetto da avvolgere in una pellicola e far riposare in frigo per almeno un’ora.

Fate cuocere a fuoco dolce il grano con il latte, il burro, la vaniglia e 50 g di zucchero semolato presi dal totale. Mescolate per circa 20 minuti. Quando si sarà formata una crema, spegnete e fate raffreddare.

Non appena sarà raffreddato, passate più della metà con il frullatore a immersione. Montate tre albumi a neve e mettete da parte. Passate la ricotta nel mixer per renderla più morbida e poi aggiungetela in una ciotola con il restante zucchero.

Unite la crema di grano fatta raffreddare.

Aggiungete nella ciotola cinque tuorli d’uovo, e mescolateli delicatamente uno alla volta.

Dopodiché fate la stessa cosa anche con gli albumi.

A questo punto, aggiungete nel composto tutti gli aromi, la scorza d'arancia, l’aroma millefiori, i fiori d’arancio, il cedro e l’arancia candita. Fate riposare in frigorifero per circa 2-3 ore.

Prendete la pasta frolla dal frigo e lavoraratela su di una spianatoia leggermente infarinata.

Conservatene un poco per le strisce.

Trasferite la pasta frolla in una tortiera correttamente imburrata di circa 28-30 cm di diametro dai bordi alti e portatela allo spessore giusto.

Aggiungete il ripieno senza mai superare i 5 cm dall’orlo della teglia e con la rimanente pasta frolla formate delle strisce da disporre in forma di griglia sul ripieno.

Mettete in forno preriscaldato a 190 gradi per circa un’ora e mezza fino a quando la pastiera non sarà ben colorita in superficie.

Sfornate la pastiera e cospargete la superficie di zucchero a velo. Servite ben fredda.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni