Insalata di pasta: orecchiette al limone con polpette di tonno

DIFFICOLTA facile

Realizzare una buona insalata di pasta è semplice, ma se volete un piatto sfizioso e salutare, le orecchiette al limone con polpette di tonno sono perfette.

Una fresca insalata di pasta è ideale sia da portare in ufficio per una pausa pranzo fresca e rigenerante, sia da gustare sotto l’ombrellone oppure per un picnic all’aperto o per una cena tra amici.

Sebbene ogni tipo di pasta sia teoricamente adatto alla preparazione di una insalata di pasta fredda estiva, sono i formati corti i migliori per queste ricette. La scelta è caduta sulle orecchiette che con la loro forma concava e la loro ruvidezza sono perfette per raccogliere il condimento. E poi ricordano le vacanze in Puglia.